سفيرة مصر زيمبابوي: نتوقع حضور المزيد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم

قالت سلوى الموافي، سفيرة مصر زيمبابوي، إن السفارة المصرية في هراري فتحت أبوابها لليوم الثاني على التوالي، ويستمر وُجود أبناء الجالية المصرية للإقبال على المقر الانتخابي، وأمس كان يوم عمل في زيمبابوي بينما اليوم الإجازة الأسبوعية هناك، وتوافد اليوم عدد من أبناء الجالية للإدلاء بصوتهم.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أنها تتوقع المزيد من الحضور من قبل الناخبين، نظرا لأن ليس كل أبناء الجالية مقيمين في العاصمة هراري، بينما في مدن وأقاليم تبعد بعضها 6 ساعات عن العاصمة.

وأشارت إلى أن باب السفارة دائما مفتوح، وهي بيت مصر في زيمبابوي، ومستعدة لاستقبال الجالية بأصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر ساري الصلاحية، مؤكدة أن العملية الانتخابية تسير بمنتهى السهولة واليسر.

وقدمت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية على العمل الدؤوب والتنسيق المسبق، قائلة: «نلاحظ أن العملية الانتخابية تتطور مع كل استحقاق انتخابي وتساهم على نحو سلس في العملية الانتخابية بالخارج، وهذا يصب في صالح تشجيع المواطن المصري بالخارج بممارسة حقه الانتخابي».