سفير مصر بألبانيا: أتوقع إقبالاً أكبر للمصوتين بانتخابات الرئاسة غدا بسبب الإجازة الأسبوعية

قال السفير محمد حيدر من ألبانيا، إنَّه يتوجه بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التسهيلات الكبيرة والدعم الفني والتواصل المستمر لتيسير كل جوانب العملية الانتخابية والإعداد لها.

وأضاف «حيدر»، خلال مؤتمر صحفي عبر «الفيديوكونفرانس» عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «بدأنا عملية الاقتراع واستقبال الناخبين في ألبانيا منذ الأمس، ومستمرين اليوم وغداً وأتوقع إقبالا أكبر بسبب العطلة الأسبوعية للبلاد المقيمين فيها، ولا وجود لأي ظروف مناخية تعيق سير العملية الانتخابية وحضور أبنائنا الناخبين».

وتابع: «الطابع العام إيجابي واحتفالي وفيه تقدير شديد للتسهيلات المقدمة والشفافية والسلاسة وهو انطباع انتقل إلى المواطنين المقيمين في ألبانيا، ولدينا ثقة كبيرة أنَّ سير العملية الانتخابية سيستمر جيداً حتى الغد، آخر أيام الاقتراع، وهو يعكس جهداً كبيراً بذل للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة».