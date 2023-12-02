سفيرة مصر بإيطاليا: لا نعاني أي معوقات بالانتخابات الرئاسية.. والإقبال مشرّف

توجهت السفيرة منال عبدالدايم بميلانو، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على الدعم الفني المُقدم من خلالهم، لتيسير سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، قائلة: «لا نعاني أية معوقات، والمصريين ربنا مبارك فيهم وهم كُثُر».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عبر «الفيديوكونفرانس»، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك توافدا منذ الأمس للأتوبيسات المحملة بالناخبين من أنحاء إيطاليا، والأمور تسير بسلالة ويسر فيما يتعلق بمسألة بطاقة الرقم القومي، لكن من انتهى جواز السفر الخاص به وليس لديه صورة بطاقة شخصية نحاول مساعدتهم قدر الإمكان، لكن في النهاية لا يستطيعون بالكامل التصويت».

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».