سفارة مصر في ليتوانيا: إقبال كبير من كبار السن والأسر وذوي الهمم رغم برودة الطقس

أكدت السفارة المصرية في ليتوانيا، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بالخارج، وجود إقبال كبير من كبار السن والأسر وأول حالة من ذوي الاحتياجات والهمم، رغم استمرار برودة الطقس.

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية، متابعة سير العملية الانتخابية خلال ثاني أيام التصويت، من خلال غرفة عمليات الوزارة، والتي تغطي كافة اللجان الفرعية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، اليوم السبت، إن عملية الاقتراع في جميع دول العالم، تستمر، لليوم الثاني على التوالي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الخارج، في جميع مقرات السفارات والقنصليات المصرية، وسط إقبال من جانب الجاليات المصرية على ممارسة حقهم الدستوري.

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