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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 3 أطفال فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في خان يونس

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم السبت، استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أفادت شبكة القدس الفلسطينية بأن هناك قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على المناطق الشرقية لخان يونس، وطيران مروحي يطلق النار تجاه المناطق الشمالية بمدينة غزة.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن هناك أكثر من 500 من الشهداء والمصابين، جرّاء مجزرة حي الشجاعية بغزة، حيث قصف الاحتلال عشرات المنازل.
 

ومن ناحية أخرى، قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عون بمحيط بركة أبو راشد في جباليا شمال قطاع غزة.

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