بعد ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر.. برلمانية توجه رسالة عاجلة للسيدات

أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن مصر الآن تحتل المركز الأول في نسبة الولادة القيصرية، وأن هذا الخبر صحيح، وفي نفس الوقت خطير.



وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن منظمة الصحة العالمية هي من أعلنت هذه الإحصائية، وأن نسبة الولادة القصرية بمصر وصلت لـ 63% وفي بريطانيا وصلت لـ 29%، فمصر الأولى.

ولفتت إلى أن النسبة عالية غدًا، وأنه منذ عام 2021 ارتفعت نسبة الولادة القيصرية 7 أضعاف، وأن جميع الأطباء أصبحوا يروجون لـ الولادة القيصرية.

وتابعت أنها طبيبة بشرية، وتطالب المسئولين بالتدخل؛ لخفض معدات الولادة القيصرية، وأنها تقدمت بـ طلب إحاطة حول هذا الشأن إلى مجلس النواب.

وأشارت إلي أن الولادة الطبيعية تكون أفضل لـ المرأة، ويتم التعافي منها بسرعة، ولكن السيدات بنسبة كبيرة تردن الولادة القيصرية، حتى يتم أخذ البنج، ولا تشعر بشيء ساعة الولادة.

ووجهت رسالة عاجلة لـ السيدات قائلة: "الولادة القيصرية تجعل المرأة تجلس بالسرير لفترة أطول، وتحدث مشكلات كثيرة للمرأة، وتكلفتها عالية، المواد المخدرة يكون لها آثار سلبية على السيدة، والولادة الطبيعية تحافظ على الجنين، ولا تسبب مشكلات بالرئة".

وتابعت أن الولادة الطبيعية تحمي المرأة من الاكتئاب، والمشكلات النفسية بعد الولادة.



