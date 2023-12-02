عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجالية المصرية بألمانيا: الجيل الثاني من الشباب يشاركون بقوة في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن مجهودا كبيرا جدا بُذِلَ في توعية المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف علاء ثابت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الدولة المصرية تحتاج من كل مواطنيها الشرفاء المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024.

وأوضح علاء ثابت: "أنا بجد مبسوط بنسبة الحضور للإدلاء بالأصوات، خاصة من الجيل الثاني في الخارج، المصريين في الخارج يشرفوا فعلا".

الهيئة الوطنية للانتخابات


وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية. 

الجالية المصرية بألمانيا الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية الرئاسة 2024 بيت العائلة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

قريبًا.. الحكومة تعلن رسميًا انتهاء أزمة الدولار

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

ترشيحاتنا

ينقصه الكثير| تعليق مثير من فرج عامر بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

انتخابات الرئاسة .. انتهاء اليوم الثاني للتصويت في أديس أبابا| صور

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة

سفير فلسطين بالقاهرة: واشنطن في يدها مفتاح الحل والقادرة على إنهاء الحرب

سكة حديد لربط البحرين الأحمر والمتوسط.. أحمد موسى: الرئيس السيسي باصص لقدام

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ