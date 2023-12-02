الجالية المصرية بألمانيا: الجيل الثاني من الشباب يشاركون بقوة في انتخابات الرئاسة

قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن مجهودا كبيرا جدا بُذِلَ في توعية المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف علاء ثابت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الدولة المصرية تحتاج من كل مواطنيها الشرفاء المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024.

وأوضح علاء ثابت: "أنا بجد مبسوط بنسبة الحضور للإدلاء بالأصوات، خاصة من الجيل الثاني في الخارج، المصريين في الخارج يشرفوا فعلا".

الهيئة الوطنية للانتخابات



وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.