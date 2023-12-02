نتنياهو: سنواصل الحرب في غزة حتى النهاية.. واستمرار العملية البرية

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استمرار القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، وقال: "أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي والحكومة باستئناف القتال.. لقد دمرنا أكثر من 400 هدف".

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي"من أجل استكمال مهمة إعادة مختطفينا وللقضاء على حماس ولضمان عدم تحول غزة إلى خطر على إسرائيل مرة أخرى - نحن مستمرون في القتال بكل ما أوتينا من قوة".

وتابع: تجهزنا خلال أيام الهدنة لتحقيق نصر كامل على حماس.. التقيت بالمقاتلين في الميدان الذين قالوا لي: يا رئيس الوزراء، واصل حتى النهاية". وقلت لهم: "حتى النهاية ليس هناك شك على الإطلاق".

واستطرد: سنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها ومن المستحيل تحقيق هذه الأهداف دون استمرار العملية البرية".