بيت العائلة المصرية في الرياض: تصويت المصريين أكثر من رائع وغير متوقع

كشف الدكتور حسن الجراحي رئيس بيت العائلة المصرية في الرياض، تفاصيل مشاركة المصريين فى انتخابات الرئاسة 2024 .

وأكد حسن الجراحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر قناة "اون" تصويت المصريين بالسعودية أمس كان أكثر من رائع وغير متوقع واليوم تكملة له.

وأوضح رئيس بيت العائلة المصرية في الرياض، أن استشعر مدى وعى المصريين من خلال مشاركتهم فى استحقاق الانتخابات الرئاسية 2024.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.