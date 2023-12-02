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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعلق على خطط اغتيال زعيم حماس في قطاع غزة

يحيى السنوار
يحيى السنوار

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على التقارير التي تفيد بأن رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل اقترحوا عليه اغتيال زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وأنه رفضها.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "لن أتصرف بشكل غير مسؤول ولن أكشف كامل الصورة التي قدمت لي والمتنوعة".

وأضاف "بناء على التوصيات التي تلقيتها من كافة المصادر الأمنية والوسائل الأمنية. وعندما سمحت الظروف بذلك، قمنا بتصفية العديد من قيادات حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وسنكمل المهمة الآن".

وتابع: نصر على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على المنطقة بأكملها لعدة سنوات لضمان عدم ظهور أي عنصر إرهابي جديد".

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