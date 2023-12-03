أخبار التعليم| جامعة القاهرة تقيم ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للراحل جابر عصفور‎...فرصة جديدة للحصول على دعم مشاريع التخرج

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تقيم ندوة كبرى عن الإسهام الفكري للراحل جابر عصفور‎...الأثنين

تقيم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكري الدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة؛ وذلك حول كتاب المرايا المتجاورة والمشروع الفكري لعميد الأدب العربي طه حسين، في إطار الموسم الثقافي لكلية الآداب.

لطلاب الفرقة الرابعة.. تعرف على جدول دورة المحكمة التدريبية بكلية حقوق عين شمس



اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2024/2023).

آداب القاهرة تنوه بسرعة سداد المصروفات الدراسية لهذا السبب



أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة، تعليمات هامه لطلاب الساعات المعتمدة الفرقة الأولى بالعام الدراسى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

فرصة جديدة للحصول على دعم مشاريع التخرج .. التفاصيل عبر هذا الرابط



أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن إطلاق برنامج Entrepreneurial Graduation Projects (eGP)، وذلك لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية.

لطلاب جامعة حلوان التسجيل بدورة التصحيح اللغوي بمركز اللغات من هنا

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء التسجيل في دورة التصحيح اللغوي باللغة العربية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم اللغوية.

"حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق" ندوة يقدمها مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق".