ادفع 1200 جنيه فقط.. تفاصيل وحدات الإيجار المدعوم

تسعى الحكومة إلى توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة والتي من بينها طرح وحدة سكنية بمساحات مختلفة للإيجار التمليكي.

ويحاول العديد من المواطنين معرفة خطوات الحصول علي وحدات سكنية بأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأرض سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة، حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار



ويأتي طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، ضمن برنامج سكن لكل المصريين وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

يتضمن طرح شقق الإسكان إتاحة 1000 وحدة سكنية فى 4 محافظات، وذلك بنظام الإيجار التمليكي وتشمل المحافظات التالية:-

- المنوفية

- الجيزة

- الشرقية

- بني سويف، وصولا إلى عدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع «سكن كل المصريين» الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

شروط التعاقد على وحدات سكنية بنظام الإيجار

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي وتتضمن ما يلي :-

- الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهرياً للفرد، و 8000 جنيه شهرياً للأسرة.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 2500 جنيه.

- المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.

- الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية 75م٢ شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنوياً.

- يتم سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

- يتحمل العميل غرامة بنسبة 2% شهرياً في حالة تأخر عن السداد في المواعيد المقررة وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

- إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

- إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

تفاصيل شقق الإسكان

- أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

- ويكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

مساحات شقق الايجار التمليكي

وسيتم طرح وحدات وشقق للايجار بمساحات مختلفة فمنها 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا للإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد إذا رغب المستأجر في ذلك مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

ومن المقرر أن يترواح سعره الايجار مابين 1200 وأيضا 1500 جنيها، حيث من المقرر أن يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار الشهري فيما يسدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.