الاهلي يفشل.. تعليق مثير من عمرو الدرديري على تعادل الأحمر أمام يانج أفريكانز

انتقد الناقد الرياضي عمرو الدرديري أداء الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني بعد انتهاء المباراه بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه على فيسبوك: الأهلي يفشل في الفوز بمباراتين متتاليتين في انطلاقة دور المجموعات بالبطولات الأفريقية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.