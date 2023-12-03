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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا داعي للذهاب إلى المحطة| السكك الحديد توفر حجز تذاكر القطارات من المنزل

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

يستخدم قطاع كبير من المواطنين القطار كوسيلة نقل آمنة وسريعة لا سيما بعد التطورات غير المسبوقة التي يشهدها القطاع حاليا، لذا يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة حجز تذاكر القطار من خلال التطبيقات المتاحة حاليا على الهواتف المحمولة .

 

حجز تذاكر القطار أونلاين

توفر هيئة السكك الحديد للمسافرين سبل الراحة بدءا من حجز التذاكر وحتى الوصول إلى الجهة المقصودة، حيث وفرت العديد من الطرق لـ حجز تذاكر القطار اون لاين لتجنب الزحان على شبابيك الحجوزات بالمحطة.

خطوات حجز تذاكر القطار اونلاين


يستعرض صدى البلد خطوات حجز تذاكر القطار من خلال الخطوات التالية:

 

حجز تذكرة القطار أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السكك الحديد .

 

- تتاح إمكانية حجز تذاكر القطار أون لاين من خلال التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر.

 

- تتوفر تذاكر القطار في المكاتب المتاحة في النقابات والهيئات الحكومية.

 

- تفعيل حجز تذاكر القطار من فوري على قطارات الثالثة مكيفة – والتهوية الديناميكية.


ويتبع الخطوات السابقة بتسجيل بيانات المسافر مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوماً، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفرداً بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.

حجز تذاكر القطار اونلاين

ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريباً سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل أيضاً.ويمكن للسادة الركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets ، والذي يتوفر حالياً للهواتف الأندرويد على سوق جوجل وتجدونه من خلال الرابط التالي:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf كما يتوفر أيضاً لهواتف أبل Apple من خلال الرابط التالي:
ويُمكن للمسافرين الراغبين في استخدام قطارات الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، حجز تذاكر القطارات من خلال الموقع الرسمي للهيئة عبر هذا الرابط، أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets على الهواتف المحمول التي تعمل بنظام الأندرويد عبر هذا الرابط، أو التي تعمل بنظام IOS عبر هذا الرابط.

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