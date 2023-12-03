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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

ريهام سعيد
ريهام سعيد

ريهام سعيد.. الإعلامية الأكثر إثارة للجدل، صاحبة الجماهيرية الواسعة التي تصحبها الأزمات أينما كانت أو حلت، تكتب سطرًا جديدًا في مشوار أزماتها وتقع تحت طائلة قرار جديد بمنعها من الظهور على الشاشة.

قرار رسمي بمنع ظهور ريهام سعيد 

أكدت مصادر بنقابة الإعلاميين صباح اليوم منع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة إذ يعتبر ظهورها مخالفًا، ويضر بموقفها وكذلك القناة التي تظهر من خلالها.

وافادت المصادر بأن مجلس نقابة الإعلاميين اتخذ قراره برئاسة طارق سعدة نقيب الإعلاميين وكافة أعضاء المجلس بمنع الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على الشاشة لحين الفصل في الشكوى المقدمة ضدها من قناة الشمس.

ما قصة ريهام سعيد مع قناة الشمس ؟

فاجأت ريهام سعيد متابعيها يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الماضي بمنشور لها علقت فيه على صورة من حلقة برنامجها "صبايا الشمس" على قناة الشمس تعجبت فيه من عرض حلقة من برنامجها، مؤكدة فسخ تعاقدها مع القناة.

وكتبت ريهام سعيد: "غريبة جدا إن القناة كاتبة مباشر وأنا في بيتنا".  

بعدها نشرت ريهام سعيد بيانًا اعلنت فيه انسحابها من قناة الشمس، حيث كتبت: "للأسف الشديد لظروفي الصحية انسحبت وفسخت عقدي مع  قناه الشمس بعد تحقيق نجاح غير مسبوق مليار مشاهدة في سنة و2.5 مليون متابع علي صفحة القناة، بتمنى لهم التوفيق والنجاح باذن الله، و ساله لكل العاملين بالقناة، أشكركم علي ان انا اتعرفت على ناس جميلة من اول الكير سرفس لغاية الاستاذه سميرة الدغيدي".

كيف ردت قناة الشمس ؟

ويبدو ان انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس لم يكن على هوى أو رضا إدارة القناة، حيث نفت سميرة الدغيدي مالكة القناة انتهاء عقد ريهام سعيد.

وفي خطوة مفاجئة تقدمت قناة الشمس بشكوى لنقابة الإعلاميين تؤكد من خلالها عدم انتهاء التعاقد مع ريهام سعيد ورحيلها عن القناة بشكل غير قانوني.

أول ظهور لريهام سعيد على قناة "هي" 

وعلى غير موعدها المحدد، بادرت قناة هي ببث حلقة استثنائية للإعلامية ريهام سعيد، التي تعاقدت حديثًا مع القناة.

وبعد بث الحلقة بساعات جاء قرار النقابة ليضع عائقًا امام الظهور الثاني لـ ريهام سعيد على قناة هي التي أعلنت انضمام الإعلامية إلى شاشتها قبل أيام، من خلال بروموهات ودعايا قوية. 

ولحين البت في شكوى قناة الشمس واتخاذ قرار بشأنها سيتم تجميد ريهام سعيد ومنعها من الظهور، غير ان القضية قد لا تطول، بحكم مسيرة ريهام سعيد التي تعرضت لأزمات عدة واستطاعت تجاوزها ومن ثم العودة لجمهورها من جديد.

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قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

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