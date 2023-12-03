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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة الزمالك.. سوار الغيني: سنقاتل من أجل هدفنا وتحقيق مفاجأة في البطولة

نادي سوار الغيني
نادي سوار الغيني

قال محمد كمارا المتحدث الرسمي لنادي سوار الغيني، بالطبع مواجهة الزمالك هامة ، ومن يريد الحصول على البطولة لابد من أن يواجه كبار القارة وأحد هؤلاء الكبار هو الزمالك، الذي يملك التاريخ والخبرات والمستوى الفني المميز سواء في أفريقيا أو الدوري المحلي.

 

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي سوار الغيني خلال تصريحاته لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي على القناة الأولى: سنواجه فريقاً كبيراً يملك الخبرات، ولكننا نبحث عن الفوز لتعويض الخسارة الأولى التي تلقاها فريقنا من ساجرادا وسنقاتل من أجل تحقيق هدفنا وإن لم نحقق الفوز على الأقل لن نخسر ونخرج بنتيجة إيجابية.

 

واوضح كمارا، لا يمكنني تحديد اسم نجم معين، فالزمالك يملك أكثر من لاعب مميز والفريق كمجموعة يقدم مستوى رائعاً والأهم أننا نتحد بشكل جيد من أجل تخطي هذه المباراة الصعبة. 

وتابع المتحدث الرسمي لنادي سوار الغيني، حضور الجمهور يزيد المباراة قوة كبيرة وسيجعلنا نقدم مجهودا مضاعفا، أعلم جيدا أن جمهور الزمالك يمنح فريقه قوة مضاعفة ولكننا نعمل مع لاعبينا على هذا الأمر بحيث نقوم بتحضيرهم نفسيا لمواجهة ضغط الجمهور.

 

وأكد كمارا نحن قادرون على التأهل ، بالفعل نادينا يملك العديد من اللاعبين الشباب حتى رئيس النادي يبلغ من العمر 40 عاماً وهو ليس رجلا كبيرا لذلك نستهدف بالدوافع الشابة لنكون في نصف النهائي على الاقل وهذا تحدٍ بالنسبة لنا نريد تحقيق مفاجأة في البطولة.

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