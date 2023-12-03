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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ نظم سياسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستصل لـ70%.. فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال اللواء طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بالدور الموكل إليها بكل الانضباط، من خلال تحديد مواعيد سحب طلب الترشح، ومواعيد للتنازل عن الترشيح، ومواعيد تقديم الطعون، والنظر في الطعون.


وأضاف  "خضر"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالدور الموكل لها بأعلى درجات الحيادية والشفافية والوضوح والانضباط.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتسهيلات كبيرة جدًا في التصويت في الانتخابات، دون الإخلال بالدستور أو قانون  مباشرة الحقوق السياسية، أو قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.


وأوضح أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية ستكون مرتفعة بصورة كبيرة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة الشعبية كانت 48%، وفي 2017  وصلت لـ40.5%، متوقعًا ان تصل نسبة التصويت هذا العام لـ70% نظرًا لأن مصر تمر بظروف غير عادية.

 

تهجير قسري للشعب الفلسطيني


ولفت إلى أن الاحتلال الصهيوني يريد إعداد تهجير قسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، والرئيس عبد الفتاح السيسي رفض هذا الأمر، مشدًدا على ضرورة استدعاء قيم الولاء والانتماء لكي نرسل رسالة بوجود اصطفاف وطني الذي يعد أقوى سلام من الممكن أن نواجه به العالم بأسره.

الانتخابات اللواء طارق خضر الهيئة الوطنية للانتخابات الترشح الاحتلال الصهيوني

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