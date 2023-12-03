«الجمهورية»: مشاركة أبناء مصر بالخارج بالانتخابات الرئاسية تعكس وعيهم بأهمية ممارسة حقهم الدستوري

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تُختتم اليوم الانتخابات الرئاسية بالنسبة لأبنائنا المصريين في الخارج، التي استمرت ثلاثة أيام، وعكس توافد المصريين من كل الأعمار والفئات على 137 لجنة انتخابية في 121 دولة، وعي أبناء مصر بالخارج بأهمية ممارسة حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي، وسهلت الإجراءات التي اتخذت في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج والتسهيلات التي تم توفيرها في زيادة الإقبال على عملية التصويت.



وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (المصريون في الخارج .. يرسمون لوحة انتخابات رئاسية نزيهة)، أنه في تمام الساعة التاسعة اليوم ينتهي هذا الماراثون بالنسبة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج، على أن يتواصل بعد أيام انطلاق عملية التصويت في الداخل، التي تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتنظيمها.



وشددت الصحيفة على أن مشاركة أبناء مصر في الخارج، عكست الوعي الكبير في أهمية المشاركة، وقدموا نموذجاً مميزاً في الإدلاء بأصواتهم رغم الظروف الجوية في بعض الدول، ورغم بعد المسافات عن مقار اللجان في السفارات والقنصليات سواء بالدول العربية أو الأوروبية.



واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن المشاركة أكدت الدور المهم لأبناء مصر في الخارج في اختيار القيادة لمصر في السنوات الست المقبلة، وكانت فرصة ودرساً في الوطنية لأبنائهم الذين اصطحبوهم إلى مقار لجان التصويت، وهنا يشمل بالتقدير، البعثات الدبلوماسية المصرية وأعضاءها سفراء وقناصل ودبلوماسيين وإداريين وفنيين على التنظيم الجيد الذي أجريت في عملية التصويت في الخارج.