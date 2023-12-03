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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل شرقي رفح إلى 9 أشخاص

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاحد، بارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل شرقي رفح  إلى 9 أشخاص.

وأكدت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أنها "قتلت أو جرحت" جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين في شمال غرب غزة. وذكرت الجماعة أنها نفذت كمينًا لقوات إسرائيلية داخل مبنى في منطقة التوام.

في منشور على منصة تليجرام، قامت كتائب القسام بتفصيل التكتيكات المستخدمة خلال العملية، قائلة إنها "استهدفتهم بأجهزة مضادة للأفراد، وقذائف مضادة للتحصينات، ورشاشات ثقيلة". وأضافت الجماعة أنها "أكدت مقتل أو جرح عناصر القوة" نتيجة الهجوم.

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