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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نفسك في سمارت ووتش..خصم على Apple Watch وسعرها 6000 جنيه فقط

لو نفسك في سمارت
لو نفسك في سمارت ووتش..خصم على Apple Watch وسعرها 6000 جنيه

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الأمريكي يبيع الساعة الذكية Apple Watch SE 2022 بخصم 50 دولار أمريكي ليصل سعرها بعد الخصم إلى 200 دولار أمريكي "أي ما يعادل 6000 جنيه مصري "

لو نفسك في سمارت ووتش..خصم على Apple Watch وسعرها 6000 جنيه فقط

مواصفات Apple Watch SE 2022


المواصفات:**

*التصميم:*


- إطار ألومنيوم خفيف الوزن.
- شاشة Retina OLED بحواف رفيعة.

*الشاشة:*
- شاشة قياس 40 ملم أو 44 ملم (اختياري).
- دعم للميزة الدائرية Always-On Display.

*الأداء:*
- معالج S7 مزود بتقنية الأداء الفائق.
- تحسينات في أداء تتبع اللياقة والصحة.

*اللياقة والصحة:*
- مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم.
- تقنيات تتبع النوم وتحليل اللياقة البدنية.

*نظام GPS:*
- دعم GPS لتتبع المواقع والرياضات الخارجية.

*التواصل:*
- دعم للاتصال اللاسلكي Wi-Fi والبلوتوث.
- إصدار LTE اختياري للاتصال الخلوي المستقل.

*نظام التشغيل:*
- watchOS 8 مع ميزات محسنة وتحسينات في واجهة المستخدم.

*البطارية:*
- بطارية تدوم حتى 18 ساعة باستخدام متوسط.

*التخزين:*
- خيارات تخزين داخلي متعددة للاختيار.

*المقاومة للماء:*
- مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا.

*المميزات الإضافية:*
- دعم لتطبيقات الصحة واللياقة البدنية من Apple.
- مكبر الصوت والميكروفون المحسن لمكالمات وأوامر Siri.

*الألوان:*
- مجموعة متنوعة من الألوان لتناسب الأذواق المختلفة.

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