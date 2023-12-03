العقبي: الأهلي يدفع ضريبة الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ |فيديو

أكد هاني العقبي، نجم الأهلي السابق، أن هناك حالة قلق لدي جماهير الأهلي، بسبب تراجع مستوي ونتائج الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن هناك أزمة داخل الفريق في الوقت الحالي، قائلاً «أداء الأهلي الفترة الأخيرة غير جيد».

وقال "العقبي" خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :«الأهلي يمر بفترة صعبة وظهر ذلك في نتائج الفريق خلال الفترة الحالية وأخرها التعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وواصل العقبي، أن حالة تركيز عند لاعبي الأهلي، أصبحت أقل جداً عن الموسم الماضي، بسبب حالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها مع الأحمر في الموسم الماضي، قائلاً: «الأهلي منذ بداية الموسم لا يقدم المستوى المأمول».

وأشار العقبي، إلى أن معظم لاعبي الأهلي الحاليين ليسوا ولاد النادي ولا يعرفوا قيمة قميص النادي، قائلاً: «أن إلي تربى داخل النادي الأهلي لا يعرف الخسارة وعدم التفريط في البطولات»، مؤكداً أن أكثر لاعب يدرك قيمة تيشيرت فريقه هو من تربى داخل النادي.

وطالب العقبي، من إدارة النادي الأهلي بالدفع بلاعبي قطاع الناشئين لأنهم هم سوف يحملوا النادي في أزماته، قائلا: «يجب النظر إلى قطاع الناشئين في النادي الأهلي ».

وأكد العقبي، أن النادي الأهلي دفع ضريبه الاستغناء عن خدمات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وتعيين خالد بيبو بدلاً منه، وهذا ظهر في عدم حالة التركيز التي ظهر على اللاعبين في الفترة الحالية، قائلاً: «سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة في تاريخ مصر».

وتابع العقبي: «متمسك بضرورة تدعيم صفوف الأهلي بمهاجم جديد في انتقالات يناير، حتى يتمكن مارسيل كولر من ينافس على كافة البطولات».



