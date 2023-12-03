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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تقصف عدة منازل في خانيونس

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي  تقصف منازل عدة في بلدة القرارة بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه هاجم مقرات عسكرية وأنفاقا في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الجوية نفذت ضربات ليلية استهدفت الأنفاق ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر وغيرها من المواقع التابعة لحماس في غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال  فإنه بالإضافة إلى ذلك، تم "إخلاء"  إحدى المجموعات التابعةللمقاومة بواسطة طائرة بدون طيار، بتوجيه من القوات على الأرض.

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