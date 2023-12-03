عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يشيد بمشاركة جميع البعثات الرياضية المصرية بالخارج في العملية الانتخابية

صدى البلد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة جميع البعثات الرياضية المصرية في الخارج في العملية الانتخابية التي أجريت أيام (١، ٢ ،٣) ديسمبر الجاري، ومنها بعثة المنتخب الوطني للهوكي المتواجدة بدولة ماليزيا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، وبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بقطر.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة البعثات الرياضية المصرية في الخارج في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام أبناء الوطن بالخارج بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقال وزير الرياضة:" إن مشاركة البعثات الرياضية المصرية في الخارج في الانتخابات، تعد نموذجاً يحتذى به، ورسالة قوية للعالم أجمع، تؤكد على حرص أبناء الوطن على المشاركة في العملية السياسية، وممارسة حقوقهم الديمقراطية بغض النظر عن مكان تواجدهم، والتعبير عن رأيهم الحر، وتعكس حرص الدولة المصرية علي ضمان أن يكون لكل رياضي مصري فرصة المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائه واختيار ممثليه بشكل مناسب".

ووجه وزير الرياضة الشكر لجميع أعضاء البعثات الرياضية المصرية في الخارج، على جهودهم والتزامهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، بما يعكس حبهم وولائهم لوطنهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت  عن إجراء العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

ترشيحاتنا

مرفقا صورهم.. تهديد خطير من جيش الاحتلال لقادة حماس في الشجاعية | شاهد

تأجيل الإعدام ..قرار عاجل بشأن محاكمة بديع وآخرين في أحداث المنصة

واحد يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه.. طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما الصغير

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يصدم محمد فراج.. بيومى فؤاد نمبر 3

بتكلفة 15.5 مليار جنيه.. الأوقاف: افتتاح 11405 مساجد في عهد السيسي

بينهم 5 فتيات وأسرى سابقون.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

خسائر الدولار مستمرة|رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية" الشركات سبب ارتفاع الأسعار.. والوضع مش طبيعي

عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان

رجل يقاضي زوجته بمليار دولار لسبب غير متوقع

فيديو

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

دراكولا وهران تلبسه الشيطان فنهش لحم أمه واحتسى دمها

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ