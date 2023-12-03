رئيس البرلمان العربي يلتقي محافظ شمال سيناء ويؤكد أهمية الدور المصري المحوري

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سعادة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء المصرية بمقر المحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، على رأس وفد برلماني عربي.



وخلال اللقاء أكد "العسومي" على أهمية الدور المصري العروبي المحوري في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية وكذلك تسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مثمنا التحركات المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني.



وأشار "العسومي" إلى الدعم الكامل للبرلمان العربي للدولة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية حدودها، منوها بأن كافة إمكانيات البرلمان العربي ستكون مع مصر، ومشددا على ضرورة حشد الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

