رغم برودة الطقس.. إقبال كثيف للمصريين بروسيا على التصويت في الانتخابات الرئاسية

قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا ، إن هناك إقبالا كثيفا من الشباب في موسكو للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مما يؤكد وعيهم بحجم الانجازات وحبهم لوطنهم .



وقال العيسوي - في مداخلة هاتفية لبرنامج (8 الصبح) المذاع على قناة (dmc) - " إن معظم الناخبين من الشباب لكونهم المستقبل، حيث أصبح لديهم الوعي بحجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي تمت في مصر وجميعهم يريدون استمرار المسيرة والبناء".



وأشار إلى أنه بالأمس اصطف الكثير من الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية رغم برودة الطقس وسقوط الثلوج، متوقعا تزايد أعداد الناخبين في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

