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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بتونس: مشاركة الشباب والسيدات بالانتخابات الرئاسية تعكس إدراكهم لمسئوليتهم الوطنية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج

أشاد السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، بإقبال أبناء الجالية المصرية في تونس على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، خاصةً الشباب والسيدات ، وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية ما يعكس إدراكهم لمسئوليتهم الوطنية. 


وقال السفير ايهاب فهمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - إن سفارة مصر بتونس تواصل لليوم الثالث على التوالي استقبال أبناء الجالية المصرية بتونس والذين حرصوا على التواجد والمشاركة، حيث قطع الكثير منهم لمسافات كبيرة قادمين من مختلف الولايات التونسية لإدراكم ووعيهم بأهمية دورهم الوطني في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.


وأكد أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر السفارة المصرية بتونس .. مشيرا إلى أن المصريين في تونس جعلوا من هذه المناسبة احتفالية وطنية في حب ودعم مصر.


وأضاف أن السفارة المصرية بتونس على تواصل مستمر ودائم مع أبناء الجالية لتشجعيهم على المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم وأولادهم، لافتًا الى أن السفارة قامت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير كافة التيسيرات لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في تونس من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.


وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الجمعة الماضية واستمر على مدار 3 أيام تنتهي اليوم ، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقرات البعثات الدبلوماسية المصرية في دول العالم.


ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.
 

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