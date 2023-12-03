اتحاد المصريين بالإمارات: إقبال كثيف من جميع الفئات العمرية للمشاركة بالعملية الانتخابية

أكد المستشار شعبان رأفت، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، أن كثافة الحضور عالية منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن الأمس و اليوم شهدا إقبالا كثيفا جدا من جميع الفئات العمرية و مختلف مناطق الامارات.

وأوضح شعبان رأفت، خلال مداخلته ببرنامج صباح الورد المذاع على شاشة TEN TV، أن بالمناطق الشمالية بدبي هناك تزايد من أعداد الناخبين المصريين، و الأطفال يرافقون أسرهم و يحاولوا أن يقوموا بعملية الانتخاب من خلال وضع الورقة الانتخابية بالصندوق، ما يعبر عن الفرحة و حب الوطن و الانتماء له.

ولفت رئيس الاتحاد العام للمصريين بالإمارات، إلى أن المصريين بالخارج هم وحدة واحدة و على قلب رجل واحد، يتأثروا بما يتأثر به المجتمع في مصر، متوقعا تزايد أعداد الناخبين اليوم و خاصة أنه اليوم الأخير للتصويت.

وسائل نقل مجانية

ونوه، إلى أنهم يقوموا بتوفير وسائل نقل مجانية للمناطق النائية عن اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى التوعية و الفيديوهات التعريفية و غيره من وسائل المساعدة لتسهيل و مرونة العملية الانتخابية، معقبا: "الناخب مبيكملش نصف دقيقة ليدلي بصوته".