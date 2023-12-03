أفريقية النواب: مصر لن يهدأ لها بال حتى إقامة الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ اندلاع الاحداث فى قطاع غزة يوم السابع من شهر اكتوبر الماضى بعثت برسالة حاسمة للعالم كله بأن مصر الرسمية والشعبية أعلنت للعالم كله أن مصر وبكل مكوناتها الحزبية والمهنية والنقابية ومنظمات مجتمعها المدنى تقف خلف مصر فى مواقفها التاريخية القوية والحاسمة دفاعا عن شعبنا الفلسطينى ورفضا لتصفية قضيته واغاثة لأهلنا فى قطاع غزة الصامدة.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم السياسية الحكيمة فى مختلف القضايا الوطنية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية حدوده ، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تفويض الشعب المصرى العظيم والبرلمان بغرفته النواب والشيوخ وبإجماع قيادات واعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين الرئيس السيسى فى اتخاذ ما يراه من اجراءات للحفاظ على أمن واستقرار وحدود الدولة المصرية.

وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن مصر كلها بعثت برسالة للعالم كله بأنها تعتبر حدودها والحفاظ على أمنها واستقرارها خط أحمر كما تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية بجانب أنها قضية مركزية ومحورية وجزء من الأمن القومى المصرى مشيداً بنجاح مصر فى حشد المجتمع الدولى بأن فلسطين قضية باقية ولن يتم تصفيتها وأن اسم فلسطين لن يمحوه تلك الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الاسرائيلى ولن تستطيع مخطط حكومة سلطات الاحتلال الاسرائيلى المتطرفة أن تحقق أحلامها بأن تكون فلسطين أرض بلا شعب وأن تحقق هدفها من العدوان الإجرامى بالتهجير القسرى لأهل غزة لتحقق تطهير عرقى وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور محمد سليم أن هناك عقيدة راسخة فى قلب وعقل القيادة السياسية وكل المصريين بأن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتم تحقيق حلم الفلسطيين فى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني ، من أجل إنهاء معاناة شعبنا فى فلسطين مثمناً الحجم الكبير من المساعدات المصرية الأهلية للأشقاء الفلسطينيين.