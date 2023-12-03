نجم الأهلي يكشف سر تراجع الفريق في المباريات الأخيرة

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أنه من غير المقبول إهدار لاعبي الأحمر للفرص المحققة.

وقال جاد الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "من غير المقبول إهدار لاعبي الأهلي للفرص المحققة في المباريات في ظل الحصول على حقوقهم كاملة".

وتابع: "كثرة الإجازات التي يحصل عليها الأهلي أحد أسباب إهدار الفرص فهي تسبب تراجعًا في لياقة اللاعبين الذهنية وهو ما يؤثر على قراراتهم".

وأكمل: "تهدئة اللاعبين ذهنيًا ليس بمنحهم إجازات، لابد من الاقتداء بجوارديولا الذي يتعامل مع اللاعبين من خلال المحاضرات النظرية لتصحيح الأخطاء".

وأضاف: "ردود فعل كولر على الانفرادات لم تعجبنِ، ظل واقفًا بهدوء بدون انفعال وهذا انعكس سلبا على اللاعبين".

وأشار: "من الواضح أن كولر غير مقتنع بصلاح محسن رغم أنه عاد بناءً على رغبته، كما أن إمكانيات طاهر لا تناسب مركز رأس الحربة".

علامة استفهام على موديست في الأهلي

وأتم: "هناك مليون علامة استفهام على موديست وعدم الاستفادة منه وفي رأيي تاو هو البديل الأنسب لكهربا في الهجوم".