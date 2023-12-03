مراسل القاهرة الإخبارية باسطنبول: بدء فرز الأصوات عقب غلق صناديق الانتخابات

قال عمر أحمد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من إسطنبول، إن الناخبين المصريين مستمرون في التوافد على صناديق الاقتراع لليوم الثالث على التوالي من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الكثير من الناخبين يأتون من محافظات مجاورة لـ إسطنبول

وأضاف أحمد ، في مداخلة على الهواء: "أجرينا بعض الحوارات مع عدد من الناخبين هنا أشاروا بكل وضوح إلى أنهم يتمنون كل الخير للبلاد دائما بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، حيث أن الأهم هو بقاء وسلامة والخير لمصر".

وتابع: "هناك الكثير من الناخبين يأتون من محافظات مجاورة لـ إسطنبول، كذلك يتحملون عناء السفر في هذا الإطار، ويقولون إنهم يتحملون ذلك من أجل المشاركة في الانتخابات، حيث يعتبرون أن هذا الأمر دَين في رقبتهم تجاه بلدهم، وهذا أقل ما يمكن فعله".

وواصل: "بعد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي سيتم إقفال صناديق الاقتراع وبعدها سيتم فرز الأصوات وبعد ذلك يتم إبلاغ النتيجة للهيئة الوطنية للانتخابات".

