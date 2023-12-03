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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توافد كبير للجالية المصرية بآخر أيام تصويت الانتخابات الرئاسية بالخارج بالقنصلية المصرية في جنيف

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج

توافد أبناء الجالية المصرية على مقر قنصلية مصر في جنيف للإدلاء بأصواتهم في آخر أيام الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، حيث توافدت أعداد كبيرة من المصريين منذ صباح اليوم مع افتتاح اعمال اللجنة الانتخابية في تمام التاسعة بتوقيت جنيف ، خاصة أن اليوم عطلة .


وشهد أمس أيضا توافدا كبيرا لأبناء الجالية من المناطق الناطقة بالفرنسية من سويسرا وجنيف وما حولها.


وتسير عملية الإدلاء بالتصويت منذ اليوم الأول بيسر وسهولة، بعد أن وفرت قنصلية مصر كافة السبل التي تكفل لأبناء الجالية الإدلاء بأصواتهم بسهولة وحرية، وأعرب المصريون الذين توافدوا للتصويت عن سعادتهم بالمشاركة في الاستحقاق الدستوري الوطني للانتخابات الرئاسية، مؤكدين دعمهم لمسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.


يذكر أنه من المتوقع ان يستمر هذا التوافد على مدار ساعات اليوم وحتى إغلاق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي ( العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ) .

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