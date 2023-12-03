أخبارالتكنولوجيا..أحدث موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس مواصفات الهواتف الرائدة..خصم على Apple Watch وسعرها 6000 جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستعد سامسونج لإعطاء هواتفها الذكية Galaxy A55 وGalaxy A35 تحولًا راقيًا العام المقبل، حيث ستحل إطارات معدنية محل البلاستيك المستخدم في الطرازات السابقة.

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع BestBuy الأمريكي يبلغ هاتف موتورولا الأحدث Motorola razr+ 2023 بخصم 300 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 9000 جنيه مصري ليصل سعره بعد الخصم إلى 700 دولار أمريكي.

إن التهديدات السيبرانية أصبحت تشكل تحديًا هائلاً للأمان الدولي، حيث تستهدف دولاً كبرى وتتسبب في خسائر فادحة.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض من أخطر هجمات الأمان السيبراني التي ألمت بدول ذات أثر كبير في الساحة الدولية.

يعد Xiaomi Mi 12 Pro في 2023، من بين أفضل هواتف شاومي التي تنافس iPhone بسعر أقل. إليك بعض المميزات التي قد تجعله خيارًا جيدًا: