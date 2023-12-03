أخبارالتكنولوجيا..أحدث موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس مواصفات الهواتف الرائدة..خصم على Apple Watch وسعرها 6000 جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أحدث موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس مواصفات الهواتف الرائدة
تستعد سامسونج لإعطاء هواتفها الذكية Galaxy A55 وGalaxy A35 تحولًا راقيًا العام المقبل، حيث ستحل إطارات معدنية محل البلاستيك المستخدم في الطرازات السابقة.
لو نفسك في سمارت ووتش..خصم على Apple Watch وسعرها 6000 جنيه فقط
على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.
قاهر هواتف سامسونج.. موبايل موتورولا رائد بخصم 9000 جنيه
على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.
فشاهدنا عرضا رائعا على موقع BestBuy الأمريكي يبلغ هاتف موتورولا الأحدث Motorola razr+ 2023 بخصم 300 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 9000 جنيه مصري ليصل سعره بعد الخصم إلى 700 دولار أمريكي.
بعد انتشارها بشكل ملحوظ.. هجمات إلكترونية دمرت دولا كبرى| تعرف عليها
إن التهديدات السيبرانية أصبحت تشكل تحديًا هائلاً للأمان الدولي، حيث تستهدف دولاً كبرى وتتسبب في خسائر فادحة.
وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض من أخطر هجمات الأمان السيبراني التي ألمت بدول ذات أثر كبير في الساحة الدولية.
أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه
يعد Xiaomi Mi 12 Pro في 2023، من بين أفضل هواتف شاومي التي تنافس iPhone بسعر أقل. إليك بعض المميزات التي قد تجعله خيارًا جيدًا: