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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأسقف العام لمنطقة جنوب شرق أسيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الأنبا رويس الأسقف
الأنبا رويس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

قال الأنبا رويس، الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجنوب شرق آسيا، اليوم، إنه يخدم في إندونيسيا، موجهًا الشكر إلى طاقم السفارة المصرية لاستقبالهم الجيد.

يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين


وأضاف الأنبا رويس  الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال تصريحات  لفضائية "إكسترانيوز"، أنه قام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024  لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، مختتمًا كلامه بـ"تحيا مصر".

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

الأسقف العام جنوب شرق آسيا اندونيسيا عبدالفتاح السيسي فريد زهران

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