الأسقف العام لمنطقة جنوب شرق أسيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

قال الأنبا رويس، الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجنوب شرق آسيا، اليوم، إنه يخدم في إندونيسيا، موجهًا الشكر إلى طاقم السفارة المصرية لاستقبالهم الجيد.

يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين



وأضاف الأنبا رويس الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال تصريحات لفضائية "إكسترانيوز"، أنه قام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لاستكمال مسيرة العمل والتنمية، مختتمًا كلامه بـ"تحيا مصر".

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».