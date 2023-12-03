بسبب الميزانية.. سموتريتش يدخل في مشاجرة مع أعضاء الكنيست المعارضين

سخر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من مشرعي المعارضة، متهمًا إياهم بإهمال تحديث ميزانيته في زمن الحرب بسبب كراهيتهم لليهود المتشددين.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال سموتريتش "أنا فخور بسياستي الاقتصادية"، مضيفًا "وأنا حزين عليكم بسبب بضعة قروش هنا للحريديم".

وأضاف وهو يلوح بيديه، "لن تصوتم" للميزانية، والتي تتضمن الأموال التي تم التعهد بها سابقًا لتعليم الحريديم.

وسط ذلك، دخل أعضاء كنيست من المعارضة في مشادة مع سموتريتش، إذ صرخ عضو الكنيست من حزب “يش عتيد”، يوراي لاهاف-هيرتسانو، قائلًا له “أنتم تديرون السياسة على حساب الأشخاص الذين تم إجلاؤهم”، في إشارة إلى أن الميزانية تأخذ الأموال التي كان من الممكن استخدامها لدعم النازحين داخليًا وإعطائها لمصالح سياسية.

فيما ردد عضو الكنيست مئير كوهين نحو وزير مالية الاحتلال من مقعد الكنيست “اخجلوا”.

وأضاف كوهين: “يجوز لنا أن نتجادل معك ونقول إنه في منتصف الحرب، لا نحتاج إلى أموال التحالف”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أعلن أنه يعتزم تقديم تحديث ميزانيته في زمن الحرب للتصويت الأول من بين ثلاثة تصويتات في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال سموتريتش أمام الجلسة العامة للكنيست: “هدفنا هو طرحها على طاولة الكنيست غدا من أجل التصويت عليها يوم الأربعاء”، مضيفا أن الخطة قابلة للتغيير.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست اليوم على مشروع قانون من شأنه خفض العجز والحد من النفقات، في إطار عملية تحديث الميزانية.