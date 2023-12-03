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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للانتخابات الرئاسية

رئيس مدينة مرسى علم يشدد على توفير المناخ الملائم لراحة الناخبين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع الإدارات المعنية لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر 2023. ترأس الاجتماع حيث تم التأكيد على أهمية تجهيزات مقار اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وفي توجيهاته لمديري الإدارات المعنية، طلب رئيس المدينة توفير المناخ الملائم لراحة الناخبين، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير سيارات الإسعاف في اللجان الانتخابية. وشدد على أهمية النظافة العامة ومتابعة الإنارة والمرافق العامة.

وشدد “خليل” على توفير المقاعد والكراسي المتحركة، وإقامة المظلات لتسهيل وصول المواطنين، مع وجود فرق متطوعين لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن في الوصول لمراكز الانتخاب.

وفي سياق آخر، وجَّه رئيس المدينة شركتي الكهرباء والمياه بتفقد جميع المراكز الانتخابية لضمان سلامة الأمور، مع التأكيد على توفير الاحتياطيات اللازمة من ماكينات الديزل، كما شدد على ضرورة متابعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات لإجراء الانتخابات بشكل حضاري ومشرف.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس المدينة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعزز مسيرة التنمية والبناء في المنطقة.

حضر الاجتماع سكرتير المدينة ورؤساء القرى والإدارات المعنية، ويأتي ذلك استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية.

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