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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 39 متعد على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء إلى النيابة العامة بالغربية

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

تواصل الجهات التنفيذية في الغربية حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن ، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 39حالة تعدي على مساحة 22 سهم و 19قيراط و 7 فدان و ازالة حالتين مخالفات للبناء على مساحة 150 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة بالإضافة الي تحويل 39 متعدي على الاراضي الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.

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ويتابع محافظ الغربية الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

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و شدد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

الانتخابات الرئاسية الإجراءات القانونية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة رؤساء المراكز والمدن رؤساء المراكز على الاراضى الزراعية طارق رحمي محافظ الغربية

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