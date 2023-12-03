نتنياهو يعلن هدف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ملتزمة باستعادة الأمن في كل من الجنوب والشمال، زاعما أنها تقوم بـ”محو” حماس.

وأضاف نتنياهو، للمجندين في سلاح المدرعات ولواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي، "إننا ملتزمون باستعادة الأمن في كل من الجنوب والشمال".

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أستطيع أن أقول لكم إننا نقوم بمحو حماس.. وفيما يتعلق بالسكان المدنيين، هناك قواعد حرب ونحن نحترمها.. لكن حماس لن تكون موجودة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو، إن إسرائيل تواصل الحديث مع حماس حول مواصلة إطلاق سراح الرهائن بالنار.

وأضاف نتنياهو، في اجتماع لفصيل الليكود: “نحن نتصرف بسرعة، ولكن ليس بتهور.. عندما أعطي تعليمات عملياتية، أفكر أولا في مقاتلينا وحياتهم”.

وواصل نتنياهو: “نحن نتصرف بحكمة وفائدة، بحذر ولكن بشكل حاسم”.