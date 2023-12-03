أوضة اللبس.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب تراجع المستوى للفريق

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق أن هناك أزمة فى غرف ملابس النادي خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل هناك نتائج سيئة بجانب إدارة السويسري مارسيل كولر لجميع الأمور الفنية بشكل خاطئ ومختلف عن الموسم الماضي.

وقال الحديدي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك فجوة فى غرف الملابس بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كولر، وكل ما كان متواجد الموسم الماضي وقت تحقيق البطولات الأن أصبح غير متواجد ولابد أن تحدث السيطرة مرة أخري ولم الشمل من أجل العودة من جديد للطريق الصحيح.

وأضاف:" خالد بيبو برئ من النتائج السيئة التى يحققها الأهلي لأن كولر هو صاحب المسؤولية الأكبر مما يحدث الوقت الحالي قبل كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمس أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف لكل منهما.