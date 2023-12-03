عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوضة اللبس.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب تراجع المستوى للفريق

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق أن هناك أزمة فى غرف ملابس النادي خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل هناك نتائج سيئة بجانب إدارة السويسري مارسيل كولر لجميع الأمور الفنية بشكل خاطئ ومختلف عن الموسم الماضي.

وقال الحديدي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك فجوة فى غرف الملابس بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كولر، وكل ما كان متواجد الموسم الماضي وقت تحقيق البطولات الأن أصبح غير متواجد ولابد أن تحدث السيطرة مرة أخري ولم الشمل من أجل العودة من جديد للطريق الصحيح.

وأضاف:" خالد بيبو برئ من النتائج السيئة التى يحققها الأهلي لأن كولر هو صاحب المسؤولية الأكبر مما يحدث الوقت الحالي  قبل كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمس أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف لكل منهما.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

طالبة المطرية ضاع شرفها.. والد الضحية: المتهم عمل عملته بعد الامتحان و"بنتي" حامل

ترشيحاتنا

الأمن البحري البريطاني يعلن تعرض سفينتين لهجوم بطائرات مسيرة في البحر الأحمر

نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي

دعاء هلال شهر جمادى الآخر.. ردد 10 كلمات مع بدايته| فيها الخير

زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

لبدء موسم تصدير الموالح.. المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال

بيان عاجل من حماس بشأن محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلوج استثنائية.. شاهد تجمد طائرة في مطار ميونخ بألمانيا

"يوجد تحسن"|شقيق العامري فاروق يكشف حالته الصحية بعد 25 يوما من الغيبوبة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

فستان يكشف نحافتها .. حنان مطاوع تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ