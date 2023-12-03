السفير بسام راضى يستقبل بروما حشود المصريين فى ثالث ايام الانتخابات.. فيديو

استقبل السفير بسام راضى سفير مصر بروما حشود المصريين فى ثالث ايام الانتخابات .



وكان قد وجه راضي الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على متابعتها الممتازة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالخارج، وخاصة الجلسة التحضيرية التي عُقدت قبل إجراء الانتخابات.



وأضاف راضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج، أن الأمور تسير بكفاءة ولم يكن هناك أي عوائق أو مشكلة في انتخابات الرئاسة.



وتابع "استقبلنا منذ فتح اللجنة توافد كبير من الجالية المصرية بروما وايطاليا.



ولفت إلى تسهيل قاعدة البيانات الرقمية للتأكد من بيانات المواطن ضمن كشوف الانتخابات خلال فترة وجيزة.

