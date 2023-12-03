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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدوناتس

طريقة عمل الدوناتس
طريقة عمل الدوناتس ..

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل الدوناتس.

مكونات الدوناتس

ثلاثة أكواب ونصف دقيق ( طحين) .
ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة خميرة فورية. 
كوب ونصف ماء فاتر.
نصف كوب زبدة. 
بيضة. 
ملعقة صغيرة فانيليا. 
نصف كوب حليب بودرة. 
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير 
نضع الخميرة في ماء فاتر، مع السكر، نحركها قليلاً ونتركها جانباً حتى تتفاعل. نضع في وعاء كل المكونات ماعدا الدقيق ( الطحين ).
نخفقها لمدة ثلاث دقائق حتى تتجانس المكونات معاً. 
نضيف ( الدقيق ) الطحين بالتدريج. 
نضيف الخميرة، ونتابع العجن حتى نحصل على عجينة طرية، ولا تلتصق باليد. 
نضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم نتركها لتختمر مدة ساعة تقريباً. 
نفرد العجينة على سطح مستوٍ، ونبدأ بتقطيع العجين بقطاعة الدونات، أو إن لم تتوفر قاطعة الدونات يمكن استخدام فوهة فنجان قهوة متوسط الحجم، وبفوهة غطاء زجاجة صغير نزيل القطعة من المنتصف.
نترك قطع الدونات لمدة ثلاثين دقيقة حتى يتضاعف حجمها، وتأخذ شكلها النهائي. 
نسخن الزيت جيداً، ثم نبدأ بقلي حبات الدونات، مع الحرص على إنزالها بالزيت بواسطة ملعقة مثقبة، حتى تأخذ اللون الذهبي .

يزين بالشيكولاتة أو صوص الكراميل.

طريقة عمل الدوناتس العجين خميرة فورية طريقة عمل الدونات

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