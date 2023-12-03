عمل ثوابه مستمر ولا ينقطع بالموت ويحبه الله.. انتهزوا الفرصة

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن الباقيات الصالحات ثوابها مستمر ولا ينقطع حتى بعد موت الإنسان، موضحًا أن الباقيات الصالحات في ذكر الله- تعالى- وهي: "سبحان الله، والحمد لله، ولاإله إلا الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

وأوضح جمعة ، أن هذا الذكر يكون محل الصدقة الجارية التى ينتفع بها المسلم بعد انقطاع اعماله عند وفاته ، مؤكدًا على أن الباقيات الصالحات تغنى الإنسان عندما يكون ليس لديه أبناء يدعون له بعد وفاته .

الباقيات الصالحات

(( سبحان الله.. الحمدلله ..لا إله إلا الله .. الله اكبر ..لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )).

سبب تسمية الباقيات الصالحات بهذا الاسم

السبب فى أن الله سماها بالباقيات لأن ذكر الإنسان لها يظل ويزرع له فى الجنة شجرة، لذلك يجب على الإنسان أن يتمسك بها ويواظب على ذكرها وقولها حتى تكون ذكرًا له فى حياته وبعد مماته.

الباقيات الصالحات

من أحب الأعمال إلى الله وأكثرها ثوابا، وبها يرضى العبد ربه والباقيات الصالحات أجمع كل العلماء بأنها الأعمال التي ترضي الله عز وجل، وتشمل الأذكار والصلوات الخمس فينبغي على المسلم أن يواظب عليها بحيث لا تمر لحظة من عمره إلا وكان فيها طاعة إلى الله تعالى ويقول سبحانه وتعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ}.

ويقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أرأيت لو أنك قد ذكرت ربك في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وإذا ذكرت ربك في نفسك ذكرك في نفسه سبحانه وتعالى، أرأيت أين أنت من هذا الكون؟ إنك تكون قد أدخلت نفسك في دائرة نظر الله فلا إله إلا الله.

الباقيات الصالحات المذكورة في القرآن

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية أذكركم بـ(الباقيات الصالحات) التي ذكرها الله تعالى في كتابه حيث قال: (المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) وقال سبحانه: (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا) وقال النبي ﷺ: (اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: الْمِلَّةُ - الشريعةُ أو الدِّينُ -، قِيلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: التَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ).

{سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله} ننزه ربنا عن كل نقص فهو رب العالمين.. هو المطلق الذي يفعل ما يشاء ويختار.. ليس هناك من يتألى عليه وليس هناك عظيما سواه وليس هناك أحدا يتحكم في هذا الكون إلا إياه سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أتدري من تعبد؟ تعبد ربك الذي سمى نفسه بالأسماء الحسنى ووصف نفسه بالصفات العلى.

أتعرف من تعبد؟ لو عرفته ما عصيته، ولو عرفته لأقمته في نفسك، ولو عرفته لما نسيته، ولكنك من غفلتك مع نفسك تحتاج إلى أن تذكر نفسك وإخوانك {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}.