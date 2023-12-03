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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفيرة مصر لدى نيجيريا تشكر الوطنية للانتخابات بسبب تسهيل عملية الإدلاء بالأصوات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

وجهت المستشار سماح بدوي سفيرة مصر لدى نيجيريا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تواصلها الدائم معها طوال فترة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي تنتهي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2024.

عملية تصويت المصريين بالخارج

وأضافت بدوي، خلال في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «المشاركة كانت كثيفة وتابعت عائلات سافرت إلى أبوجا من اجل المشاركة، ومنهم كبار السن، وأشكر الزملاء في وزارة الخارجية».

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسية

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