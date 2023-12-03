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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصريين الأحرار بأسوان ينظم مؤتمرا جماهيريا للشباب دعما وتأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس السيسى باسوان

نظم حزب المصريين الأحرار بأسوان مؤتمرًا جماهيريًا نوعيّا للشباب علي وجه الخصوص، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بأحد القاعات الكبري بالمحافظة التي وصفها الرئيس مسبقًا بأنها عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي والأفريقي.

وذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد الأمين العام للحزب بأسوان ، واشرف صابر عضو الهيئة العليا للحزب بالصعيد وأعضاء الحزب ، عمرو عبد العظيم عضو الهيئة العليا، ورجال الدين المسيحي والدين الإسلامي وجميع القيادات الشعبية والبرلمانية والحزبية والكيانات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ممثلي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي وتحيا مصر وحياة كريمة وشباب المحافظات الحدودية وقيادات المجتمع الاسواني من العمد والمشايخ وشباب وطلاب جامعة أسوان والمعاهد الفنية.

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انتخابات 

وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز،ثم رحب الدكتور أحمد غلاب أمين الحزب بالحضور وأكد خلال كلمته علي حب اهالي أسوان  للرئيس السيسي كما وجه الحضور  رسالة حب وتأييد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.. للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح فى استعادة الدولة المصرية هيبتها والعمل الجاد علي تثبيت أركانها من أجل إعادة مكانتها إقليميا وعربيا وأفريقيا وعالميا،يعد هذا المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان " المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني".

وقال غلاب، ان دعمنا وتأييد الرئيس ياتي لتحقيق طموحات المصريين والتي تتوافق مع أهداف ورؤية حزبنا الموقر الذي انطلق في عام 2011 حتي هذه اللحظة يعمل علي تحقيق أهدافه ومن أهمها النهوض بمصرنا الحبيبة والعمل علي كونها وطن يتساوي فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز ،وهذا ما يهدف إليه حزبنا في كون مصر دولة متقدمة من خلال النهوض بمصر إقتصاديا واجتماعيا وعلميا فإن الارتقاء بالتعليم من أهم أنواع الإستثمار في العقول بما يعود بالرخاء والرفاهية علي الشعب المصري.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، أن  أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان تدعوكم للمشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر؛ ومما لاشك فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أن أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهناك ترحيب واسع المدي بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية ،وجاء ذلك تلبية واستجابة لنداء ملايين المواطنين الذين خرجوا فى كل ميادين الجمهورية لمطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أنه الأجدر لهذه المرحلة القادمة لاستكمال سلسلة الإنجازات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

كما جدد الحزب العهد برئاسة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة حفاظًا على وطننا العظيم قويا شامخا بعيدا عن المخاطر التي تحف بنا.

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جهود 

واضاف أشرف صابر عضو الهيئة العليا للحزب بالصعيد أننا نري تعددية المرشحين في السباق الرئاسى ما هو إلا دليل قاطع للحياة ديمقراطية حقيقية وذلك من خلال إثراء العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخى بصورة طيبة تليق بالمصريين شعبًا ودولة. نناشدكم لمبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية الجديدة للفترة رئاسية قادمة من أجل الحفاظ علي مستقبل أبناءنا والأجيال القادمة.

واعتلي المنصة العديد من النواب والمتحدثين من السياسين وممثلي الأحزاب الذين أكدوا علي التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ردا للجميل علي ما حققه الرئيس خلال التسع السنوات الماضية.

ومن الجدير بالذكر تحدت الدكتور أحمد غلاب أمين الحزب بالمحافظة ،اشرف صابر عضو الهيئة العليا للحزب بالصعيد الدكتور أشرف معبد، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبدالصادق منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ، والشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف السابق القس موسي  رفلة ممثل الكنيسة ، ونجاة سيد علي منسق الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بأسوان ،وعددا من النواب وممثلي الاحزاب الداعمة للرئيس ، و محمد يوسف من ابناء السد العالي.

ولاقت هذه الكلمات ترحيبا كبيرا من الأهالي والجماهير الغفيرة وخاصة الشباب وأساتذة الجامعة الذين عملوا علي دعوة الشباب للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم .

 

 

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