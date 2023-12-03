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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الننى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بلندن

صدى البلد

أدلى نجم منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي محمد الننى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم .

واعتذر الننى عن الحضور أمس للإدلاء بصوته فى الانتخابات بسبب مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون والتي حسمها فريقه بنتيجة 2-1.

كان تصويت المصريين في الخارج قد بدأ بالانتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الجمعة الماضي وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم .

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين بالانتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

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