"كاف" يعلن إطلاق مركز أبحاث لدعم تطوير كرة القدم الإفريقية

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” اليوم الأحد، عن إطلاق مركز أبحاث يهدف إلى تقديم الدعم للاتحادات الأعضاء في الجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء ومشاريعها التنموية.

وقال “كاف” في بلاغ رسمي نشره على موقعه الإلكتروني أن مركز الأبحاث سيُركز على كيفية جمع المعلومات واستخدامها. وبما أن الأبحاث لعبت دورا هاما في تطوير كرة القدم في السنوات الأخيرة، فقد استثمرت الكونفدرالية في هذه الأداة الجديدة لمساعدة الاتحادات الأعضاء واتحادات المناطق.

من جهتها، قالت مديرة الاتحادات الأعضاء في “الكاف” سارة موكونا: “يهدف مركز الأبحاث إلى تقديم رؤى مبنية على البيانات حول كرة القدم الإفريقية. وستكون مهمته إجراء بحث يسترشد به العمل، وجمع الأدلة للنظريات ذات الصلة بالسياق الإفريقي. مع مركز أبحاث “الكاف”، سنساهم في تطوير ونشر المعرفة لاتحاداتنا الأعضاء وأصحاب المصلحة في كرة القدم الإفريقية”.

بقيادة قسم الاتحادات الأعضاء في “الكاف”، يعطي مركز “الكاف” للأبحاث الأولوية للبحث في كرة القدم للشباب، وكرة القدم للسيدات، وإدارة كرة القدم، والطب والأداء.

كما أكد أنه سيتم إطلاق مشروع تجريبي عبر اتحادات المناطق الستة خلال النسخة الثانية من برنامج “كاف” للمدارس الإفريقية، وهي فرصة فريدة للحصول على معلومات قائمة على السياق. وسيستخدم هذا المشروع التجريبي البيانات المتاحة بالفعل لتقديم نظرة ثاقبة حول تجربة كرة القدم للشباب الإفريقي وتأثير برنامج “الكاف” للمدارس الإفريقية.

في نهاية المرحلة الأولى من المشروع البحثي، يخطط “الكاف” لتحويل هياكله التنموية من أجل تقديم الخدمات لجميع الاتحادات الأعضاء، سواء على المستوى الرياضي أو الإداري.

وقالت الدكتورة نونهلانهلا مكومبوزي، رئيسة قسم الأبحاث: “مركز أبحاث الكاف هو مبادرة رئيسية. ويهدف إلى تزويد الاتحادات الأعضاء والمؤسسات البحثية في القارة بفرص للتعاون لإجراء البحوث على كرة القدم الإفريقية. يهدف مركز البحث هذا إلى تزويد أصحاب المصلحة في كرة القدم الإفريقية بقاعدة أدلة لتمكين اعتماد البيانات ومبادرات بناء القدرات القائمة على السياق بالإضافة إلى اتخاذ القرار في كرة القدم الإفريقية على جميع مستويات اللعبة”.