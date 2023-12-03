صافرات الإنذار تدوي في هضبة الجولان شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان شمال إسرائيل.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل تعمل بكل الطرق السرية والعلنية لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت، إن “القتال بكامل قوتنا في قطاع غزة سيفتح أمامنا المزيد من الاحتمالات”.

وأضاف: "العودة لإطلاق النار ستؤدي إلى مزيد من التقدم في عودة المختطفين".

وتابع قائلا: "في جميع الأنشطة العسكرية، تؤخذ اعتبارات إعادة الرهائن بعين الاعتبار… ونحن نعمل بكل الطرق، سرا وعلنا، لتحرير المختطفين. فقط إذا واصلنا القتال بكل ما أوتينا من قوة - سيكون هناك المزيد من الخيارات".