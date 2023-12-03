بعد غياب 190 يوما.. أحمد حجازى يعود للمشاركة مع اتحاد جدة

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة السعودي، نبأ سارا لجماهير العميد عن جاهزية مدافعه المصري أحمد حجازي للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة سباهان أصفهان، غدا الإثنين، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في دوري أبطال آسيا.

ويحتل العميد صدارة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، ويأتي خلفه الفريق الإيراني بـ10 نقط.



وقال جاياردو، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سباهان أصفهان، اليوم الأحد، إن أحمد حجازي جاهز لمباراة الغد وسيشارك لمدة 60 دقيقة.

من جهته عبر أحمد حجازي عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل، مشيرا إلى أن أسعد لحظات لاعب كرة القدم هي العودة للمباريات.

ويعود المدافع المصري للملاعب بعد غياب ما يقرب من 190 يومًا، حيث تعرض للإصابة يوم 27 مايو الماضي، أمام الفيحاء بالجولة الـ29 من الدوري.

وانضم حجازي إلى الاتحاد في صيف 2020 على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل شراء عقده نهائيا، وشارك معه في 80 مباراة سجل 10 وصنع 1، وحقق معه لقبي الدوري وكأس السوبر.

تراجع في النتائج

خاض الاتحاد 15 مباراة بالدوري هذا الموسم، جمع خلالهم 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، ليحتل المركز الرابع بعدما سكنت شباكه 15 هدفًا.

ولم يستطع الاتحاد الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 15 مباراة سوى 5 مرات فقط، وسط أخطاء كثيرة لخط الدفاع، لذلك تتمنى الجماهير أن تعود صلابة العميد بمشاركة حجازي.

وبمقارنة نتائج أول 15 مباراة للاتحاد في الموسم الماضي، نجد أن العميد نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 9 مواجهات، وهو ما يعكس التراجع هذا الموسم من الجانب الدفاعي.