عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كلوب على ريمونتادا ليفربول أمام فولهام

كلوب
كلوب

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالفوز المهم الذي تحقق على حساب فولهام، مشيدًا في الوقت ذاته بالفريق اللندني الذي كان ندًا مثيرًا طوال المباراة.

وحقق ليفربول انتصارًا دراماتيكيًا، على حساب ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج، ونجح ليفربول في قلب تأخره من نتيجة 3-2، إلى التقدم بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.


وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أنني رأيت من قبل مباراة بهذا القدر من الأهداف الجميلة، ولكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كدنا أن نتخلى عن النقاط الثلاث".

وأضاف: "في الشوط الأول، سجلنا الأهداف، لكن الدفاع كان فظيعًا".

وتابع: "مباريات كرة القدم تُحسم بالتفاصيل، لقد لعبنا بشكل جيد حقًا، ونفذنا الكثير من الجمل الجيدة، لكن النتيجة كانت 2-2 في الشوط الأول واستحقينا ذلك".

وأكمل: "لقد كانوا هناك وسجلوا هدفًا رائعًا وتقدموا في النتيجة 3-2، واعتقد كل من يرتدي قميص فولهام أن الأمور قد انتهت، ثم عدنا مع اثنين من اللاعبين العالميين".

وواصل: "لقد قمنا بتغيير الطريقة عدة مرات.. كانت هناك لحظات صعبة، والكثير من الفضل في ذلك لفولهام، لقد كانت لديهم رغبة جيدة حقًا، وعندما فقدنا الزخم كانوا هناك وسببوا لنا مشاكل".

وعن إصابة ماتيب، قال: "خسارتنا في مباراة اليوم هي جويل ماتيب، إنه غير محظوظ حقًا، ولا يبدو جيدًا، أنا متأكد من أنه سيغيب لفترة من الوقت".

وختم: "علينا أن نتجاوز هذا، لقد كانت هذه بداية جيدة لهذه الفترة المزدحمة".

بتلك النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الثاني مؤقتًا، برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة، في المركز الرابع عشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

بعد وفاته في حادث.. تطورات الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

موضوعات متعلقة

متعة البريميرليج.. التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بعد غياب 190 يوما.. أحمد حجازى يعود للمشاركة مع اتحاد جدة

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

ريمونتادا ليفربول أمام فولهام تحافظ على سجل الريدز الذهبي بملعب الأنفيلد

سون يعيد مانشستر سيتي للمباراة أمام توتنهام بهدف عكسي

شباب الزمالك يهزم الأهلي بهدفين في دوري الجمهورية

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بالقوة الضاربة .. تشكيل مانشستر سيتى لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور

شيكا يصنع.. زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمي سوار الغيني بالكونفدرالية

بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

دعاء تحصين النفس والبيت .. خطوات أوصانا بها النبي

حملة السيسي تعلن انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ