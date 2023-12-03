أول تعليق من كلوب على ريمونتادا ليفربول أمام فولهام

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالفوز المهم الذي تحقق على حساب فولهام، مشيدًا في الوقت ذاته بالفريق اللندني الذي كان ندًا مثيرًا طوال المباراة.

وحقق ليفربول انتصارًا دراماتيكيًا، على حساب ضيفه فولهام، بنتيجة 4-3، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج، ونجح ليفربول في قلب تأخره من نتيجة 3-2، إلى التقدم بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.



وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أنني رأيت من قبل مباراة بهذا القدر من الأهداف الجميلة، ولكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كدنا أن نتخلى عن النقاط الثلاث".

وأضاف: "في الشوط الأول، سجلنا الأهداف، لكن الدفاع كان فظيعًا".

وتابع: "مباريات كرة القدم تُحسم بالتفاصيل، لقد لعبنا بشكل جيد حقًا، ونفذنا الكثير من الجمل الجيدة، لكن النتيجة كانت 2-2 في الشوط الأول واستحقينا ذلك".

وأكمل: "لقد كانوا هناك وسجلوا هدفًا رائعًا وتقدموا في النتيجة 3-2، واعتقد كل من يرتدي قميص فولهام أن الأمور قد انتهت، ثم عدنا مع اثنين من اللاعبين العالميين".

وواصل: "لقد قمنا بتغيير الطريقة عدة مرات.. كانت هناك لحظات صعبة، والكثير من الفضل في ذلك لفولهام، لقد كانت لديهم رغبة جيدة حقًا، وعندما فقدنا الزخم كانوا هناك وسببوا لنا مشاكل".

وعن إصابة ماتيب، قال: "خسارتنا في مباراة اليوم هي جويل ماتيب، إنه غير محظوظ حقًا، ولا يبدو جيدًا، أنا متأكد من أنه سيغيب لفترة من الوقت".

وختم: "علينا أن نتجاوز هذا، لقد كانت هذه بداية جيدة لهذه الفترة المزدحمة".

بتلك النتيجة، ارتقى ليفربول للمركز الثاني مؤقتًا، برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة، في المركز الرابع عشر.