أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر

قال الإعلامي أحمد موسي، إن التحديات التي تواجهه الدولة المصرية الفترة الماضية بالإضافة الي مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال في كل وقت.

وشدد أحمد موسي، خلال برنامج "علي مسؤوليتي"، عبر فضائية " صدى البلد"، أن الشعب المصري كلة يقف بجانب القيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار أحمد موسي، أن هناك كتل تصويتية مؤثرة في المحافظات يجيب أن تخرج للأدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الحالية وذلك في ظل الفوضى التي تحدث في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

سيناء خط أحمر



واستطرد، أن هناك محاولات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهجير شعب قطاع غزة وذلك من خلال نقاط معينة يحاول تنفيذها جيش الاحتلال خلال قصفة لقطاع غزة.

وشدد الإعلامي أحمد موسي، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد علي أن تهجير الشعب الفلسطيني الي أرض سيناء خط أحمر ولن نقبل به .