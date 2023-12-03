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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة| فيديو

غزة
غزة

تحدث أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الأوضاع في قطاع غزة.

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وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين شمال وجنوب قطاع غزة، فكل القطاع مستهدف".

وأضاف أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، : "كل ما هو فلسطيني في غزة في دائرة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه: "لم يتم إدخال كل المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة في أثناء تطبيق الهدنة".

وأكد أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن: "الدولة المصرية لها دور كبير في إدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة"، مضيفا أن: "جنوب القطاع في دائرة الاستهداف حاليا".

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