الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة| فيديو

تحدث أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين شمال وجنوب قطاع غزة، فكل القطاع مستهدف".

وأضاف أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، : "كل ما هو فلسطيني في غزة في دائرة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه: "لم يتم إدخال كل المساعدات التي يحتاجها قطاع غزة في أثناء تطبيق الهدنة".

وأكد أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن: "الدولة المصرية لها دور كبير في إدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة"، مضيفا أن: "جنوب القطاع في دائرة الاستهداف حاليا".